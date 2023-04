© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Giornata di studio La nuova sanità territoriale. Realtà o illusione? promossa dalla Facoltà di Giurisprudenza e dal Laboratorio sulla sanità territoriale dell'Università Cattolica nel Sacro Cuore, da Federsanità Anci, dalla Società italiana di Diritto Sanitario, dal Centro interdipartimentale per il management sanitario dell'Università del Piemonte Orientale e dalla rivista Corti supreme e salute.Roma, Università Cattolica del Sacro Cuore (ore 9:30)- Conferenza stampa della rete "Non sulla nostra pelle" in vista della mobilitazione nazionale che avrà luogo il 28 aprile, alle ore 14:00, a Piazza dell'Esquilino, a Roma.Roma, piazza Montecitorio (ore 10:30) (segue) (Rer)