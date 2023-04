Usa-Corea del Sud: vicepresidente Harris annuncia dichiarazione congiunta per cooperazione spaziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Stati Uniti e Corea del Sud hanno firmato una dichiarazione congiunta per rafforzare la cooperazione bilaterale in campo spaziale. Lo ha annunciato la vicepresidente Usa, Kamala Harris, parlando alla stampa insieme al presidente sudcoreano, Yoon Suk-yeol, arrivato oggi in visita ufficiale negli Stati Uniti. “Lo spazio presenta grandi opportunità per i nostri Paesi e per tutto il mondo: dobbiamo lavorare insieme per guidare l’umanità in maniera sostenibile verso questa nuova frontiera”, ha detto, aggiungendo che Washington e Seul rafforzeranno la collaborazione nei campi dell’esplorazione spaziale e lunare e nel quadro del programma Artemis, oltre che nello sviluppo delle tecnologie satellitari per il contrasto al cambiamento climatico. (Was)