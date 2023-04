Taiwan: DeSantis, deterrenza è chiave per prevenire un conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rafforzamento della deterrenza da parte degli Stati Uniti e dei loro alleati è la chiave per prevenire un conflitto nello Stretto di Taiwan. Lo ha dichiarato il governatore dello Stato Usa della Florida, Ron DeSantis, durante una intervista concessa a Tokyo al quotidiano giapponese "Nikkei". "L'obiettivo dovrebbe essere di impedire che si verifichi una situazione militare", ha dichiarato il governatore. "Se (il presidente cinese) Xi Jinping penserà che il costo di intraprendere un qualche tipo di azione ostile supererà i possibili benefici che potrebbe ricavarne, allora tale scenario non si verificherà", ha affermato DeSantis, senza precisare se sarebbe favorevole a un intervento militare diretto degli Stati Uniti nell'eventualità di una invasione cinese dell'isola. "L'obiettivo dovrebbe essere mantenere lo status quo attuale", ha dichiarato il governatore, aggiungendo che Taiwan è "un alleato, una società libera e fiorente", nonché "un importante interesse strategico" per il suo ruolo di fornitore chiave di semiconduttori. (segue) (Git)