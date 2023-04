Taiwan: DeSantis, deterrenza è chiave per prevenire un conflitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- DeSantis guida in questi giorni una delegazione d'affari in Giappone, Corea del Sud, Israele e Regno Unito. "Questa missione commerciale ci darà l'opportunità di rafforzare le relazioni economiche e continuare a dimostrare la posizione di leadership economica della Florida", ha dichiarato DeSantis tramite una nota prima di intraprendere il viaggio. Il Giappone è il secondo partner commerciale della Florida nell'Asia-Pacifico e il settimo partner commerciale di quello Stato Usa in assoluto. Lunedì il governatore ha incontrato a Tokyo il primo ministro Fumio Kishida, col quale ha discusso la situazione regionale e il rafforzamento delle relazioni economiche e d'affari tra Tokyo e la Florida. (Git)