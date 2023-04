25 aprile: Salvini , qualche nostalgico pensa di essere unico depositario libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Siamo qua in un giorno che in futuro unirà tutti gli italiani in nome della libertà e della democrazia, mentre c'è qualche nostalgico che pensa di essere l'unico depositario della libertà degli italiani", invece "deve per tutti non solo, per qualcuno". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e vice premier Matteo Salvini durante il suo intervento per la ricandidatura del sindaco di Cinisello Balsamo, Giacomo Ghilardi.(Rem)