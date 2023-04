25 aprile: presidente Municipio Roma VIII, antifascismo vivo, costante nostra storia repubblicana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una bellissima giornata partecipata quella di oggi con il corteo di Largo Bompiani dell'Anpi. Giusta la richiesta di dimissioni del presidente del Senato Ignazio La Russa dopo le dichiarazioni su via Rasella. L'antifascismo non solo è vivo ma ha continuato ad essere una costante della nostra storia repubblicana. Oltre ai fatti del ventennio e della Seconda guerra mondiale, oggi questa città chiede a tutta la politica di condannare il fascismo e le formazioni neofasciste che dal dopoguerra fino ad oggi continuano a rappresentare un'onta del nostro Paese. Così in una nota il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri e portavoce di Sinistra Civica Ecologista. (segue) (Com)