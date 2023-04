Cultura: Sangiuliano, rinnovata attenzione verso musei italiani, dati eccezionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è una grande e rinnovata attenzione nei confronti dei musei italiani, stiamo registrando dati eccezionali. Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano al “Tg4”. “Oggi si sono registrati 27 mila accessi a Pompei, 23 mila al Pantheon, 9 mila agli Uffizi”, ha detto il ministro. “Numeri importanti che sono il segno della grande attenzione e del lavoro che stiamo facendo in ambito culturale”, ha proseguito. Una recente ricerca, ha spiegato Sangiuliano, mostra come “l’Italia sia leader nella spesa dei fondi del Pnrr per la cultura”. (Rin)