Cultura: Sangiuliano su Dl contro chi danneggia monumenti, chi rompe paga, è buonsenso

- Chi rompe paga, è un elementare concetto di buonsenso. Lo ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano al “Tg4” parlando del disegno di legge che il governo vuole promuovere per colpire gli attivisti che danneggiano i beni culturali. “La maggioranza degli italiani è d’accordo con il nostro disegno di legge, ferme restando le responsabilità penali, far pagare a chi compie questi gesti il ripristino”, ha detto il ministro. “Non è detto che non restino tracce di queste azioni, mi sono affidato agli esperti e alcuni mi dicono che, essendo i marmi porosi, alcuni effetti potrebbero rimanere”, ha aggiunto. “Nell’ambiente non rientrano solo i fiumi, laghi e le montagne che abbiamo il dovere di tutelare ma anche tutto ciò che il genere umano ha prodotto in secoli di storia. Coloro che compiono queste azioni sono anti ambientalisti, sono contro l’ambiente”, ha detto il ministro. (Rin)