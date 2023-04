© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non puó esserci una soluzione militare alla crisi in corso in Sudan. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “Le parti coinvolte nel conflitto devono negoziare una pace definitiva, sulla base del cessate il fuoco di tre giorni annunciato ieri”, ha detto. (Was)