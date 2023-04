Afghanistan: fonti Usa, talebani hanno ucciso leader Isis che ha organizzato attentato all’aeroporto di Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il regime dei talebani ha ucciso “nelle ultime settimane” uno dei leader dello Stato islamico del Khorasan (Isis-K), che avrebbe pianificato l’attentato suicida avvenuto il 26 agosto del 2021 al di fuori dell’aeroporto Hamid Karzai di Kabul, in Afghanistan, durante il ritiro dei militari statunitensi dal Paese, a seguito del quale sono morte almeno 183 persone. Alcuni funzionari Usa rimasti anonimi hanno confermato la notizia al “Washington Post”, senza però rivelare il nome della persona uccisa dai talebani. La diffusione di tale informazione, hanno precisato, potrebbe “mettere a rischio la capacità del governo statunitense di raccogliere informazioni utili ad eventuali future attività nella regione”. Le fonti hanno anche sottolineato che gli Stati Uniti non sono stati coinvolti nell’operazione, che avrebbero avuto modo di confermare solo negli ultimi giorni. “Questo ulteriore avvenimento non fa che dimostrare i continui sforzi di contrasto al terrorismo da parte della comunità internazionale, non solo in Afghanistan”, ha detto uno dei funzionari. (Was)