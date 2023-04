Cultura: domani side event su Agenda 2030 delle associazioni Progetto Alfa e Campus Salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, dalle ore 19.30 alle ore 20.30, le associazioni Progetto Alfa e Campus Salute accreditate all'Ecosoc (Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite) terranno in diretta zoom dalle Sede Onu di New York il side event all'ECOSOC Youth Forum 2023 "Giovani resilienti per l'Agenda 2030. Un'esperienza italiana". L'evento vedrà la partecipazione di Pasquale Antonio Riccio, presidente dell'associazione Progetto Alfa e Campus Salute, Rossana Arianna, delegata della Campus Salute Onlus al Consiglio Nazionale dei Giovani, Enrico Maria Borrelli, presidente del Forum Nazionale del Servizio Civile Universale e Laura Massoli in rappresentanza del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. L'evento sarà moderato da Massimo Iaquinangelo, irettore della testata giornalistica online di Istituzioni24. Il side event potrà essere seguito dal link bit.ly/41Av1y2 (Ren)