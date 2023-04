Agroalimentare: Lollobrigida, dobbiamo difendere la qualità dei prodotti italiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo promuove "le nostre aziende che ascoltano, ma anche l'Italia nei suoi monumenti. Nel turismo legato alla pesca, ai vini e agli oli che possono essere abbinati alla pesca: la cucina italiana nella sua complessità, nella sua cultura. Perché se i turisti dal resto del mondo vengono a consumare pesci in Italia, la domanda cresce e sale anche il prezzo", ha aggiunto Lollobrigida. Da questo punto di vista, per il ministro bisogna utilizzare ogni occasione come fatto a Vinitaly, mettendo arte, cultura e faremo sempre col sistema che collega tutta la filiera Italia in un puzzle complessivo che ci rende più forti. Se l'Italia fa il sistema è imbattibile", ha evidenziato il ministro. "Ogni volta che qualcuno vede spuntare la parola Italia su un prodotto nel resto del mondo significa qualità. È qualcosa che dobbiamo saper difendere perché dietro quella parola c'è un sistema, una filiera, ci sono uomini e donne che lavorano", ha rimarcato Lollobrigida. (Spm)