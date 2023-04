25 aprile: in 3 giorni oltre 13mila presenze a Festa della Resistenza a Garbatella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande affluenza anche nella giornata conclusiva della Festa della Resistenza, in programma il 23, 24 e 25 aprile nel quartiere Garbatella con oltre 40 eventi gratuiti che si sono svolti presso il Teatro Palladium, l'Archivio Flamigni e la Biblioteca Hub Culturale Moby Dick, in piazza Bartolomeo Romano, e a piazza Damiano Sauli. Un successo di pubblico registrato in tutti gli spazi coinvolti, con eventi e appuntamenti che hanno fatto registrare il tutto esaurito, a testimonianza del forte desiderio delle cittadine e dei cittadini romani di ricordare e condividere i valori della Resistenza italiana. A poche ore dal termine, con le ultime iniziative in programma ancora in corso, si calcolano complessivamente per la manifestazione oltre 13.000 presenze. (segue) (Com)