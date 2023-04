25 aprile: in 3 giorni oltre 13mila presenze a Festa della Resistenza a Garbatella (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'alto numero di persone che in questi tre giorni ha affollato le tante iniziative gratuite della Festa della Resistenza a Garbatella, tra incontri, tavole rotonde, lezioni, proiezioni cinematografiche, concerti e performance teatrali, mostra che i cittadini romani hanno voluto premiare il nostro sforzo di diffondere la memoria della Resistenza e della Liberazione dal nazifascismo, specie tra le nuove generazioni, e ricordare i principi che la hanno sostenuta e che sono a fondamento della Repubblica e della nostra Costituzione", dichiara l'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor. La Festa della Resistenza è stata promossa e sostenuta dall'assessorato alla Cultura di Roma Capitale, curata da Electa in collaborazione con Municipio Roma VIII, Federazione Unitaria Italiana Scrittori, Archivio Flamigni, Fondazione Roma Tre Teatro Palladium e Moby Dick Biblioteca Hub Culturale. Supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura. Media partnership di Rai Radio 3 e Rai Play Sound. (Com)