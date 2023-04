25 aprile: presidente Municipio Roma VIII, antifascismo vivo, costante nostra storia repubblicana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Riconoscere la storia del 25 aprile - prosegue Ciaccheri - significa fare propri i valori di giustizia e democrazia e individuare che ci fu un conflitto per sconfiggere il fascismo e il nazismo e proprio grazie al coraggio e alla determinazione di tante persone il nostro Paese fu finalmente liberato. Il valore dell'antifascismo oggi non viene riconosciuto da esponenti del governo, ma è proprio quell'antifascismo che ci ha fatto sentire di nuovo liberi da un'oppressione senza senso. La Costituzione - conclude Amedeo Ciaccheri - è sempre lì a ricordarci in ogni momento tutto questo e da quei principi non si può assolutamente prescindere". (Com)