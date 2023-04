25 aprile: La Russa, senza la caduta del Fascismo la Costituzione non sarebbe nata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Credo non vi possa essere dubbio che, senza la caduta del Fascismo, la Costituzione non sarebbe mai nata. La Costituzione nasce proprio per la sconfitta della dittatura”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite di “Cinque minuti”, su Rai uno. “Benché la parola antifascista non sia presente tecnicamente nella Costituzione – ha aggiunto – i valori in positivo della Resistenza e delle lotta al Fascismo sono nella prima parte della Costituzione per intero”. (Rin)