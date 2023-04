© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro dei partigiani “è giustamente riconosciuto. Noi tanti anni fa a Fiuggi i conti” col Fascismo “li abbiamo fatti, lo abbiamo ripetuto, non c'è bisogno che lo rispolveriamo come una novità". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite di “Cinque minuti”, su Rai uno. “Poi non bisogna dimenticare il ruolo che ebbero gli alleati nel ritorno in Italia della libertà e della democrazia”. (Rin)