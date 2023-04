Usa: violenza armata, Stato di Washington vieta la vendita di fucili d’assalto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore democratico dello Stato di Washington, Jay Inslee, ha firmato una proposta di legge per vietare la vendita, la produzione e la distribuzione di fucili d’assalto nel territorio statale. In una nota, il governatore ha affermato che “la mancanza di provvedimenti per contrastare la violenza armata è qualcosa di inaccettabile”. Il divieto sarà applicato anche a tutti i fucili semiautomatici dalla lunghezza inferiore a 30 pollici (circa 76 centimetri). La norma entrerà in vigore con effetto immediato. Lo Stato di Washington si aggiunge così agli altri nove che hanno approvato misure analoghe in precedenza: California, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, Massachusetts, New Jersey e New York. La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha commentato in una nota, che lo Stato ha “contribuito a rafforzare la sicurezza delle nostre comunità”. (Was)