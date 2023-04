Usa: ricavi pubblicitari di Google in calo, è la terza volta dal 2004

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statunitense Alphabet, proprietaria di Google, ha registrato per il secondo trimestre consecutivo un calo dei ricavi pubblicitari derivanti dal motore di ricerca, che hanno registrato un calo su base annuale di quasi un punto percentuale. Il dato, pubblicato nei risultati finanziari al 31 marzo, appare comunque in ripresa rispetto alla discesa del 3,6 per cento registrata a dicembre, e ha superato le aspettative degli analisti finanziari. I ricavi complessivi di Alphabet si sono attestati a 69,8 miliardi di dollari, con un incremento del 2,6 per cento rispetto al 2022. Una tendenza ascrivibile soprattutto alla crescita che ha interessato la divisione del cloud computing. Durante una call organizzata con i giornalisti per presentare i risultati, la direttrice finanziaria di Google, Ruth Porat, ha affermato che “possiamo osservare segnali di stabilizzazione” per quanto riguarda i ricavi pubblicitari. (Was)