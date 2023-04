Usa: Biden, pacchetto anti-inflazione è investimento più grande di sempre per lotta a cambiamento climatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pacchetto anti-inflazione preparato dall’amministrazione Biden, denominato Inflation Reduction Act, rappresenta il più importante investimento di sempre nel contrasto al cambiamento climatico. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, nel suo primo discorso pubblico dopo l’annuncio ufficiale della sua ricandidatura alla Casa Bianca nel 2024. “Con questo pacchetto offriremo alle famiglie fino a mille dollari annui per progetti di efficientamento energetico nelle proprie abitazioni, garantendo crediti di imposta per pompe di calore, pannelli solari e veicoli elettrici”, ha detto. (Was)