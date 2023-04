© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per una pacificazione definitiva "basterebbe tornare ai primi anni di vita della Costituzione". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite di “Cinque minuti”, su Rai uno. “Credo che dopo, anziché unire, qualcuno abbia sempre avuto la tentazione di usare l’antifascismo più per fini strumentali che per pura e giustificata memoria di quello che fu”, ha aggiunto. (Rin)