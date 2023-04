Usa: Casa Bianca su 2024, Biden ha ottenuto più voti di tutti i suoi predecessori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ottenuto più voti rispetto a qualsiasi suo predecessore nella storia del Paese. Lo ha ricordato la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. Rispondendo ad una domanda sul calo che ha interessato il tasso di approvazione di Biden negli ultimi sondaggi, nel giorno in cui il presidente Usa ha annunciato ufficialnente la sua ricandidatura nel 2024, la portavoce ha ricordato che “contro ogni previsione, le elezioni di medio termine sono andate molto bene, e siamo riusciti a fermare la cosiddetta onda rossa” in favore del Partito repubblicano. Interpellata sulle preoccupazioni relative all’età del presidente, la Jean-Pierre ha detto che “sono le stesse cose che continuiamo a sentire da due anni, e in questo periodo abbiamo continuato ad ottenere risultati”. (Was)