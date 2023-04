Venezuela: Guaidò denuncia "espulsione" da Colombia e vola a Miami, Petro smentisce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è chiusa con il trasferimento a Miami, e tra le polemiche, la missione che il leader oppositore del Venezuela, Juan Guaidò, aveva aperto ieri recandosi in Colombia. L'ex presidente del governo "ad interim" si era recato a Bogotà per incontrare le delegazioni presenti al vertice internazionale che il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha organizzato per tentare una soluzione della crisi venezuelana. Il governo colombiano aveva però denunciato l'ingresso "irregolare" sul territorio e accompagnato "il signor Guaidò" all'aeroporto e verificato la sua partenza verso gli Stati Uniti. "La persecuzione della dittatura (venezuelana) si è purtroppo allargata alla Colombia", ha detto Guaidò denunciando "l'espulsione" dal Paese, con "minacce alla mia famiglia, alle mie figlie, e a mia moglie". "Era stato il ministro degli Esteri (Alvaro Leyva Duran) a invitare ad ascoltare le opposizioni, ed è quello che volevo fare rappresentando milioni di venezuelani", ha aggiunto il leader oppositore. La risposta di Petro non si è fatta attendere: "Il signor Guaidò non è stato espulso, è bene che la bugia non entri nella politica", ha scritto Petro in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "Il signor Guaidò aveva un accordo per viaggiare negli Stati Uniti. Noi lo abbiamo permesso per ragioni umanitarie, nonostante l'ingresso illegale nel Paese", ha aggiunto. Se avesse voluto, ha argomentato Petro, sarebbe potuto "entrare con il suo passaporto e chiedere asilo. Lo avremmo concesso molto volentieri". (Mec)