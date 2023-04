Usa: Casa Bianca, da repubblicani narrativa estremamente pericolosa sul debito federale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito repubblicano e il presidente della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, continuano a minacciare di non voler approvare un innalzamento del tetto al debito federale, rischiando di causare un default negli Stati Uniti. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante un briefing con la stampa. “È un atteggiamento estremamente pericoloso”, ha detto, aggiungendo che le proposte dei repubblicani sul debito pubblico avranno un impatto negativo sull’istruzione e sulla sanità in tutto il Paese. (Was)