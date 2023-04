Ucraina: La Russa, sostegno a Paese è modo per riaffermare nostro sì a libertà e democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno all’Ucraina è “un modo per riaffermare oggi il nostro sì alla libertà, all’indipendenza, alla democrazia”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite di “Cinque minuti”, su Rai uno. “Di buono – ha proseguito – c’è che l’Italia oggi, e non solo nel governo ma largamente, con qualche sparuta eccezione, si riconosce nella necessità di difendere la democrazia, la libertà e l’indipendenza dell’Ucraina, che è anche un modo per ricordare che dobbiamo essere pronti a dare anche la vita per la nostra libertà e per la democrazia”. (Rin)