Usa-Corea del Sud: vicepresidente Harris, la nostra alleanza è globale

- L'alleanza tra Stati Uniti e Corea del Sud è globale. Lo ha detto la vicepresidente Usa, Kamala Harris, parlando alla stampa insieme al presidente sudcoreano, Yoon Suk-yeol, arrivato oggi in visita ufficiale negli Stati Uniti. “Lavoriamo insieme per la nostra difesa collettiva contro atteggiamenti aggressivi e assertivi nella regione, per il contrasto al cambiamento climatico, per la sicurezza economica e per promuovere lo sviluppo delle tecnologie emergenti, a beneficio dei nostri Paesi: e siamo ansiosi di rafforzare ulteriormente questa alleanza”, ha detto. (Was)