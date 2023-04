Usa: candidata repubblicana Haley, sul tema dell’aborto bisogna raggiungere un consenso nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex ambasciatrice Nikki Haley, candidata alla presidenza degli Stati Uniti in vista delle elezioni del 2024, ha sottolineato la necessità di porre fine al dibattito sul tema dell’aborto nel Paese, trovando un “consenso nazionale”. Durante un discorso presso la sede di Sba List Pro-Life America, una organizzazione senza scopo di lucro pro-vita, la candidata repubblicana ha affermato che “dobbiamo guardare in faccia la realtà: i divieti all’aborto a cui è stato dato il via libera in alcuni Stati a maggioranza repubblicana non saranno approvati a livello federale, è un dato di fatto”. L’ex ambasciatrice ha poi accusato i democratici di “mentire”, affermando che i repubblicani vorrebbero “mandare le donne statunitensi in prigione: dichiarazioni del genere vengono fatte solo per acquisire consensi a livello politico”. (Was)