25 aprile: Morassut (Pd), Sangiuliano faccia ripristinare accesso disabili Museo Liberazione a Roma

- Oggi si celebra la liberazione dell’Italia dal nazifascismo e il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, visiterà il Museo storico della Liberazione di via Tasso. Mi permetto di ricordargli che la struttura aspetta che venga riparato o sostituito il montascale per l’accesso dei disabili, non più funzionante da oltre un anno. A tal proposito, lo scorso gennaio, ho depositato un’interrogazione parlamentare. Basta poco per garantire a tutti di coltivare la memoria della libertà e dell’indipendenza del nostro Paese. Così in una nota il deputato del Partito democratico, Roberto Morassut. (Com)