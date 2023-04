Germania: il governo approverà domani l'aumento delle pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale approverà domani la proposta per l'aumento delle pensioni, presentata dal ministro del Lavoro e degli Affari sociali, Hubertus Heil. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, gli oltre 21 milioni di pensionati della Germania beneficeranno dal primo luglio prossimo di un incremento del 4,39 per cento nell'Ovest e del 5,86 per cento nell'Est. Tuttavia, gli aumenti potrebbero significare una perdita di potere d'acquisto, poiché il livello generale dei prezzi potrebbe crescere in misura maggiore. Intanto, il ministero del Lavoro e degli Affari sociali prevede che dal 2024 spenderà “circa 17.691 milioni di euro all'anno per l'adeguamento delle pensioni dal primo luglio 2023”. Questo aggiustamento “aumenterà il reddito disponibile dei pensionati”, rafforzando la domanda. Per il dicastero, non vi saranno “effetti significativi sul livello dei prezzi”, in particolare quelli al consumo. Per la pensione di un percettore medio con 45 anni di contributi, gli aumenti mensili equivalgono a circa 71 euro in più nell'Ovest e 93 nell'Est. (Geb)