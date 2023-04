Ucraina: domani a Roma Conferenza ricostruzione, Tajani esprime orgoglio per lavoro svolto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà a Roma presso il Palazzo dei Congressi la Conferenza bilaterale sulla ricostruzione dell’Ucraina. L’evento, a cui parteciperanno rappresentanti del mondo imprenditoriale, delle associazioni di categoria e delle principali istituzioni finanziarie internazionali, costituisce l’occasione per raccogliere direttamente dalle autorità ucraine i fabbisogni necessari alla ricostruzione del Paese e consentire a governo, enti e imprese italiane di formulare proposte concrete per rispondere alle necessità di Kiev sia nel breve sia nel medio-lungo periodo. La Conferenza inizierà alle ore 08:45 con una sessione a porte chiuse composta da sette tavoli tematici su altrettanti settori individuati come prioritari per la ricostruzione, quali infrastrutture e trasporti, energia e ambiente, agroindustria, salute, digitale e servizi, spazio e avionica, siderurgia. (segue) (Com)