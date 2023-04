25 aprile: Roggiani (Pd), Milano risponde a chi getta fango sulla Resistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi Milano ha risposto a chi in queste settimane ha continuato imperterrito a gettare fango sulla Resistenza, sull’antifascismo, sulla nostra storia". Così la deputata e segretaria del Pd Milano Silvia Roggiani. Il 25 Aprile "si festeggia la liberazione del nostro Paese dal nazifascismo, il sacrificio di chi ha dato la vita per consegnarci un Paese libero e democratico. La Liberazione, lo ripeto. I tantissimi applausi che hanno accompagnato l’arrivo del nostro spezzone sono un’iniezione di fiducia: oggi con noi in piazza c’era l’Italia che celebra i valori nati dalla Resistenza e scolpiti nella nostra Costituzione. Il nazifascismo è un odioso capitolo della nostra storia che non tornerà, respingeremo puntualmente ogni rigurgito. Ora e sempre Resistenza” conclude Roggiani. (Com)