Russia: Torrembini (Gim Unimpresa), imprese italiane rimangono nel Paese

- Le imprese italiane intendono rimanere in Russia, nonostante le enormi difficoltà nel lavoro. Lo ha affermato in un'intervista all'agenzia di stampa russa "Rbc" Vittorio Torrembini, presidente di Gim Unimpresa, Associazione degli imprenditori italiani in Russia. Torrembini ha osservato che, a parte le aziende del settore petrolifero e del gas, tutte le altre società italiane sono rimaste. "Alcune hanno ridotto il numero dei dipendenti, ma nessuno ha lasciato la Russia (...) La Russia è un grande mercato, ha un significato geopolitico e geoeconomico. Questo non è il Nepal, questa è la Russia", ha detto Torrembini. Il presidente dell'associazione ha aggiunto che le aziende italiane che hanno deciso di rimanere nel Paese stanno affrontando delle "difficoltà significative". "Le difficoltà sono enormi: logistiche, finanziarie, nel settore bancario, la pressione che ricevono dalle autorità in Italia e in Europa. Tuttavia, le nostre aziende sono piuttosto forti per non essere influenzate dalle restrizioni", ha proseguito Torrembini. Infine, il presidente dell'associazione ha osservato che ci sono alcune imprese che intendono fare investimenti nei settori dei materiali da costruzione ed alimentari. (Rum)