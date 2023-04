25 aprile: Romano (Pd), nati dalla Resistenza, non permetteremo passo indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nipoti delle donne e degli uomini che con audacia e coraggio hanno sfidato e sconfitto il nazifascismo, oggi in corteo, come ogni anno, eravamo tantissimi. Noi, nati dalla Resistenza, ai nostri nonni abbiamo fatto una promessa che rispetteremo fino in fondo: sull’antifascismo e sulla Resistenza non faremo un passo indietro. Il testimone non si fermerà, continueremo a fare Memoria e respingeremo al mittente tutte le provocazioni e i rigurgiti nazifascisti. La storia non si negozia e non si riscrive a proprio piacimento. Che sia Meloni, che sia La Russa o chiunque altro non glielo permetteremo mai. Oggi in 80 mila lo abbiamo ribadito celebrando l’Anniversario della Liberazione dal nazifascismo del nostro Paese”. Così l’ex segretario dei Giovani Democratici milanesi e consigliere regionale dem Paolo Romano. (Com)