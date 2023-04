25 aprile: Mollicone (Fd'I), Sangiuliano sta intervenendo su dimenticanza precedente ministro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rassicuriamo il collega Morassut: il ministro Sangiuliano sta intervenendo per l'accessibilità del Museo della Liberazione. Così il presidente della commissione Cultura, deputato Fd'I Federico Mollicone in risposta al deputato Pd Roberto Morassut. "Il danno al montascale del Museo della Liberazione di via Tasso risale ai tempi di Franceschini, che non è mai intervenuto per garantire la massima condivisione nazionale della memoria il Ministero della Cultura ha ampliato anche al 25 aprile l'apertura dei musei", conclude. (Com)