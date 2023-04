Sudan: 21 feriti in attacco contro ospedale a nord di Khartum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 21 persone sono rimaste ferite dopo che l’ospedale Alroomy, nella città di Omdurman, a nord di Khartum, è stato raggiunto da colpi di artiglieria. Lo riferiscono fonti “Nova” sul posto, secondo cui violazioni del cessate il fuoco sono state registrate anche a Shambat e Khartoum Bahri, sempre a nord di Khartum. I combattimenti nella capitale Khartum continuano nonostante l’annuncio fatto ieri dal segretario di stato Usa Antony Blinken di un cessate il fuoco di 72 ore. Le parti in lotta, le Forze armate da una parte e le Forze di supporto rapido (Rsf) dall’altra, si accusano reciprocamente di avere violato la tregua. Parlando oggi ai giornalisti a Ginevra, Nima Saeed Abid, rappresentante dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in Sudan ha affermato che almeno 459 persone sono state uccise nei combattimenti in Sudan e 4.072 ferite. Secondo le Nazioni Unite fino a 270mila persone potrebbero fuggire dal Sudan verso i vicini Sud Sudan e Ciad. In Sudan sono in corso dallo scorso 15 aprile intensi combattimenti tra l'esercito sudanese e le Rsf, i paramilitari guidati dal generale Mohamed Hamdan “Hemeti” Dagalo.(Res)