Giordania: ministro Esteri, "la maggior parte dei nostri cittadini ha lasciato il Sudan"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi tutti i cittadini giordani che erano presenti in Sudan hanno completato l’evacuazione. Lo ha affermato il ministro degli Esteri e vice primo ministro della Giordania, Ayman Safadi, in alcune dichiarazioni rilasciate all’arrivo del secondo aereo dal Sudan presso l’aeroporto di Marka, ad Amman, secondo quanto riferito dall’emittente “Al Mamlaka”. "L'evacuazione dei giordani dal Sudan è stata la più grande operazione di evacuazione che abbiamo svolto", ha spiegato il ministro, precisando che l’ambasciata a Khartum “resterà operativa fino alla partenza dell’ultimo giordano”. “Abbiamo evacuato cittadini giordani, ma anche persone provenienti da altri Paesi tra cui Germania e Paesi Bassi”, ha detto Safadi. "Speriamo che i sudanesi raggiungano una soluzione che metta fine a questa crisi e protegga il Sudan dalle conseguenze di ulteriori combattimenti", ha aggiunto il vicepremier, secondo il quale la situazione in Sudan “si rifletterà sulla regione”. "La sicurezza del Paese è una responsabilità di tutti”, ha concluso. Da parte sua, la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha ringraziato l’omologo giordano “per aver assicurato che i nostri cittadini e altri possano tornare sani e salvi a casa dai loro amici e familiari”. “Il sostegno della Giordania alla nostra missione di evacuazione dal Sudan è fondamentale. Grazie, mio caro collega”, ha detto Baerbock su Twitter.(Lib)