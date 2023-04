Ue: le nuove norme per le grandi piattaforme online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Commissione europea ha designato 19 piattaforme online, tra cui Twitter e Tik Tok, così come I servizi online di Amazon, Google, Meta e Microsoft, che saranno soggette a controlli rafforzati ai sensi del Digital Services Act (Dsa). Le piattaforme designate raggiungono almeno 45 milioni di utenti e, a quanto si legge I un comunicato della Commissione, dovranno conformarsi, entro quattro mesi, all'intera serie di nuovi obblighi previsti dal Dsa. I nuovi controlli mirano a responsabilizzare e proteggere gli utenti online, compresi i minori, richiedendo alle aziende designate di valutare e mitigare i loro rischi sistemici, e di fornire solidi strumenti di moderazione dei contenuti. Questo include una maggiore responsabilizzazione degli utenti, tra cui l'obbligo per le compagnie di fornire informazioni chiare sul motivo per cui vengono raccomandate determinate informazioni, e di concedere il diritto di rinunciare ai sistemi di raccomandazione basati sulla profilazione. Gli utenti, inoltre, potranno segnalare più facilmente contenuti illegali e le compagnie non potranno inviare annunci pubblicitari basati sui dati sensibili degli utenti (come l'origine etnica, le opinioni politiche o l'orientamento sessuale).