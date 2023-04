Ue: le nuove norme per le grandi piattaforme online (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le piattaforme dovranno anche etichettare tutti gli annunci e informare gli utenti su chi li promuove, oltre che fornire una sintesi facilmente comprensibile e in chiaro dei loro termini e condizioni, nelle lingue degli Stati membri in cui operano. Le norme prevedono anche una maggiore protezione dei minori. Le piattaforme dovranno riprogettare i loro sistemi per garantire un elevato livello di privacy, sicurezza e protezione dei minori. La pubblicità mirata basata sulla profilazione dei bambini non sarà più consentita. Le valutazioni di rischio speciali, comprese quelle relative agli effetti negativi sulla salute mentale, dovranno essere fornite alla Commissione 4 mesi dopo la designazione e rese pubbliche al massimo un anno dopo. Le aziende designate, inoltre, dovranno riprogettare i loro servizi, comprese le interfacce, i sistemi di raccomandazione, i termini e le condizioni, per mitigare questi rischi. (segue) (Beb)