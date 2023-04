Ue: le nuove norme per le grandi piattaforme online (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra i nuovi obblighi, anche quello di dover adottare misure per affrontare i rischi legati alla diffusione di contenuti illegali online e agli effetti negativi sulla libertà di espressione e di informazione, nonché quello di analizzare i rischi specifici e mettere in atto misure di mitigazione, ad esempio per affrontare la diffusione della disinformazione e l'uso non autentico del servizio offerto. Previste misure per favorire anche una maggiore trasparenza e responsabilità. Le piattaforme dovranno garantire che le loro valutazioni del rischio e la loro conformità a tutti gli obblighi del Dsa siano verificate esternamente e in modo indipendente. Inoltre, dovranno consentire l'accesso ai dati disponibili al pubblico ai ricercatori. Le piattaforme, infine, dovranno anche pubblicare rapporti di trasparenza sulle decisioni di moderazione dei contenuti e sulla gestione dei rischi. (segue) (Beb)