Ue: le nuove norme per le grandi piattaforme online (4)

- Entro quattro mesi dalla notifica delle decisioni designate, le piattaforme e i motori di ricerca designati dovranno adattare i loro sistemi, le loro risorse e i loro processi per la conformità, istituire un sistema indipendente di conformità ed effettuare e riferire alla Commissione la loro prima valutazione annuale del rischio. Il Dsa sarà applicata attraverso un'architettura di vigilanza paneuropea. La Commissione sarà l'autorità competente per la vigilanza delle piattaforme e dei motori di ricerca designati, ma lavorerà in stretta collaborazione con i coordinatori dei servizi digitali nel quadro di vigilanza istituito dal Dsa. Queste autorità nazionali, responsabili anche della vigilanza delle piattaforme e dei motori di ricerca più piccoli, devono essere istituite dagli Stati membri dell'Ue entro il 17 febbraio 2024. (Beb)