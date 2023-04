Energia: Encavis acquista due parchi solari in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda per le energie rinnovabili tedesca Encavis ha acquistato due parchi solari in Italia, a Montalto di Castro e Montefiascone. Come riferisce il sito web “Finanzen.net”, gli impianti avranno una capacità di generazione rispettivamente di 55 e 38 megawatt. Entrambi i progetti provengono dalla “pipeline di sviluppo” della società Psaier.Energies di Bressanone. Il direttore per le informazioni e le operazioni di Encavis, Mario Schirru, ha dichiarato che le acquisizioni aumentano la capacità di generazione totale dell'azienda in Italia a “circa 260 megawatt”. Allo stesso tempo, si tratta di “un buon e precoce inizio” per il programma di crescita della società, che mira alla produzione di 600 megawatt nel 2023. Schirru ha aggiunto: “L'Italia, insieme a Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Spagna, è uno dei mercati essenziali su cui ci concentreremo nei prossimi anni, nel quadro della nostra strategia di crescita accelerata fino al 2027”. (Geb)