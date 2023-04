Georgia: Michel incontra premier Garibashvili, futuro del Paese in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro della Georgia è nell'Ue. Lo ha scritto su Twitter il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, dopo l'incontro avuto a Bruxelles con il primo ministro georgiano Irakli Garibashvili. "Il futuro della Georgia è nell'Ue. Per avanzare sul cammino europeo, ora più che mai, è fondamentale l'attuazione delle priorità chiave. Nel mio incontro con il premier Garibashvili, ho sottolineato la necessità di approfondire le riforme del sistema giudiziario, dello Stato di diritto e della libertà di stampa. L'Ue è al vostro fianco in ogni momento e rimane fermamente impegnata in questa prospettiva europea e nell'opportunità storica che rappresenta per il popolo georgiano", ha detto Michel. (Beb)