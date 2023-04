25 aprile: Sala, importante essere qui, Milano città profondamente antifascista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' più che mai importante essere qui oggi. Milano, città antifascista, è sempre stata un luogo e un momento fondamentali per l'Italia. Io sono qui insieme a tutte e tutti voi per confermarlo - 25 aprile 2023: Milano è una città antifascista, profondamente antifascista". Lo ha detto il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, questo pomeriggio in piazza del Duomo, in occasione della manifestazione del 25 aprile, Festa della Liberazione. "L'ho detto di recente e intendo ribadirlo: nell'attuale situazione c'è il rischio di un'omissione di quella che è stata la nostra storia. E' un rischio che vediamo ogni giorno" ha aggiunto Sala, ricordando le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella di qualche giorno fa sull'importanza del fare memoria. "Noi, che siamo oggi in questa piazza, lo sappiamo bene cosa ha in mente chi fomenta in questo modo odio e violenza: vuole un autoritarismo di nuovo tipo, adatto alla nostra contemporaneità. E noi a questo autoritarismo siamo in grado di dire, ancora una volta: no! A questa lotta contro il presente e il futuro noi diciamo: no!" ha continuato Sala. (segue) (Rem)