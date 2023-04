25 aprile: Sala, importante essere qui, Milano città profondamente antifascista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La conosciamo a memoria "Bella ciao". E' il nostro canto, che è diventato un inno mondiale. Si canta del "fiore del partigiano, morto per la libertà". E cos'è questo fiore? E' il futuro. Il nostro futuro è in quel fiore. Care amiche, cari amici, il 25 aprile non è soltanto ciò che è accaduto. E' ciò che deve continuare ad accadere sempre. Il valore universale di questa giornata così sentita, da 78 anni, è il farci entrare nel futuro con la forza della libertà e della democrazia. Il 25 aprile è un giorno di liberazione. Da cosa, lo sappiamo. Ma verso dove? Essere liberi per fare cosa? Faccio un esempio molto personale. Io mi sento senza dubbio milanese e sicuramente mi sento italiano. Però mi sento allo stesso modo europeo. E credo che le giovani e i giovani vivano la stessa cosa, anzi forse più di me, come un dato ormai acquisito. Cosa significa però sentirsi europei? Anzitutto, guardate: non era scontato. All'indomani del 25 aprile 1945, iniziò un processo che ha garantito faticosamente la riunificazione e la pace per un intero continente, la cui storia era una vicenda infinita di conflitti. Ci siamo arrivati, sbilenchi, spesso contraddittori, con storture da mettere a posto e ingiustizie da sanare - però siamo arrivati alla nascita dell'identità europea. (segue) (Rem)