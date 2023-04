25 aprile: Sala, importante essere qui, Milano città profondamente antifascista (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa identità europea, cioè un'identità di tante nazioni diverse, significa libertà. Libertà di amare come ci si sente. Libertà di farsi una famiglia senza imposizioni e impedimenti all'amore. Libertà di vivere e respirare in un ambiente armonico. Libertà di essere curati e accompagnati nelle malattie e nell'età avanzata. Libertà di lavorare in sicurezza e di essere ricompensati secondo giustizia. Libertà di essere tutelati, al massimo delle possibilità dalla scienza e dall'educazione. Libertà dalle guerre, dalle povertà endemiche. Libertà dall'incubo delle più drammatiche ristrettezze. In altri continenti, in altre nazioni, tutto questo è un sogno. Il 25 aprile è questo welfare universale: garantire libertà alla dignità umana. Questo welfare è europeo. E' realizzato? No, non è ancora pienamente realizzato. Dobbiamo ancora renderlo concreto, per chiunque. Però è in gran parte lì, sul tavolo, nelle carte d'identità di ogni europeo. Chi intende arretrare da questa direzione, che l'Europa ha fin qui sviluppato, contraddice ai valori del 25 aprile italiano, ma fatemi dire anche: del 25 aprile europeo. Si può essere conservatori, guardare alle radici, temperare le spinte del progresso, per prudenza, per cautela, per paura. Ma non si può negare quelle spinte o impedirle a forza. Perché chi vuole vietare le libertà si mette fuori dalla storia. Si allinea al caos delle destre estreme. Il caos degli stati autocrati sognati dai suprematismi, dai nazionalismi, dai nuovi fascismi. Vale a dire: restrizioni drammatiche alle libertà, oppositori in galera o suicidati, massacri e orrori indicibili in guerre di predominio, pulizie etniche, minacce di apocalisse nucleare. (segue) (Rem)