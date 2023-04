Montenegro: Podgorica presiederà comitato Consiglio d'Europa per lotta traffico organi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro presiederà per i prossimi due anni il comitato del Consiglio d'Europa per la lotta al traffico di organi umani. Lo ha deciso oggi lo stesso organo, in seduta plenaria, con la nomina alla presidenza del capo del ministero della Salute montenegrino, Radovan Nikolic. Lo riporta la stampa di Podgorica, secondo cui il comitato sarà responsabile del monitoraggio dell'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani e faciliterà la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni esperienze e buone pratiche tra i Paesi al fine di migliorare le loro capacità di prevenire e combattere tale fenomeno. (Seb)