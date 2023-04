Usa: prezzi delle case in aumento per la prima volta dopo sette mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi delle abitazioni negli Stati Uniti hanno registrato un incremento su base mensile a febbraio, dopo sette mesi consecutivi di discesa. L’indice Standard and Poor’s CoreLogic Case-Shiller, che monitora i prezzi delle case a livello federale, ha segnato un aumento dello 0,2 per cento a febbraio rispetto a gennaio. Il dato è in salita anche rispetto allo stesso mese del 2022, con un incremento del due per cento. La tendenza è ascrivibile soprattutto al calo che negli ultimi mesi ha interessato i tassi di interesse sui mutui ipotecari, riportando alcuni consumatori sul mercato. L’offerta di abitazioni rimane insufficiente in alcuni Stati, mantenendo un certo grado di competitività all’interno del settore. (Was)