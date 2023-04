Arabia Saudita-Corea del Sud: vice ministro Esteri Seul, necessario rafforzare cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud vuole rafforzare la cooperazione con l’Arabia Saudita attraverso la realizzazione di ulteriori progetti congiunti. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri coreano Choi Young-sam ad “Arab News” a margine del Forum internazionale dei giornalisti 2023 in corso a Seul. “La nostra cooperazione e partenariato con l'Arabia Saudita è molto importante. Con Riad, abbiamo un interesse comune in molte aree economiche, tra cui il campo delle costruzioni e l'area tecnologica all'avanguardia", ha affermato il vice ministro, secondo il quale i diplomatici sudcoreani “prendono accordi per una possibile visita di alto livello nel Regno entro la fine dell'anno”. Nel giugno del 2019, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman si era recato in visita a Seul per incontrare il presidente Yoon Suk-yeol e dove i due hanno ribadito la volontà di rafforzare la relazioni tra i Paesi.(Res)