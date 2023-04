Ambiente: villaggio per la Terra chiude con messaggio per pace insieme a Cardinale Zuppi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ultima giornata al Villaggio per la Terra a Villa Borghese a Roma che, in occasione delle celebrazioni della Giornata mondiale della terra 2023, organizzate da Earth day Italia e dal Movimento dei Focolari, ha animato la capitale per cinque giorni con oltre 600 eventi tra il Galoppatoio di Villa Borghese, la Terrazza del Pincio e la Nuvola di Fuksas dell’Eur. Importante oggi la presenza del Cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei), il quale celebrerà la Messa conclusiva del Villaggio, al Galoppatoio di Villa Borghese, alle ore 18:30, all’interno della Tenda della Pace dei Francescani. Ad accogliere il Cardinale Zuppi, il direttore di Edizioni frate indovino, Paolo Friso. (segue) (Com)