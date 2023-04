Ambiente: villaggio per la Terra chiude con messaggio per pace insieme a Cardinale Zuppi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest’anno la presenza della Chiesa è stata continua all'interno del Villaggio non solo attraverso i principali media vaticani, in particolare Vatican news e Radio Vaticana, ma anche con la visita di numerosi vescovi e cardinali, tra cui il Cardinale Konrad Krajewski, il Cardinale José Tolentino De Mendonça, il Cardinale Mario Grech, Cardinale Lazzaro You Heung-Sik, Monsignor Claudio Giuliodori, Monsignor Vincenzo Zani, Monsignor Baldassare Reina, Monsignor Dario Gervasi, Monsignor Benoni Ambarus. Di grande rilievo internazionale il messaggio che Papa Francesco ha condiviso per la Giornata mondiale della terra 2023, il 22 aprile, attraverso l’Angelus in Piazza San Pietro e la pubblicazione di un tweet, taggando l’Earth day Italia. (Com)